عبد الهادي: أشكر باتشيكو واللاعبين وجماهير الزمالك.. بالتوفيق للجهاز الجديد

الجمعة، 12 مارس 2021 - 18:29

كتب : إبراهيم رمضان

مدحت عبد الهادي

توجه مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك السابق، بالشكر إلى لاعبي الفريق، والجهاز المعاون، والجماهير على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وأصدر عبد الهادي بيانا رسميا، يشكر فيه جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي السابق على الفترة التي عملها معه.

وتمنى عبد الهادي التوفيق للجهاز الفني الجديد للنادي، بقيادة باتريس كارتيرون.

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وجاء نص بيان مدحت عبد الهادي كالتالي:

مع نهاية مهمتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادينا الحبيب الزمالك، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو واللاعبين على الفترة التي عملت بها معهم، وكنا نبذل قصاري جهدنا من أجل الحفاظ على مسيرة الفريق الفنية في كافة المنافسات رغم كل الصعوبات التي واجهتنا.

والآن يتسلم جهاز فني جديد المهمة وتركنا الفريق على قمة مسابقة الدوري الممتاز واستمرار المنافسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكل التوفيق للجهاز الفني الجديد.

وأتوجه بخالص الشكر إلى جمهورنا العظيم الداعم القوي والسند والذي كنت أعمل من أجله وخدمة النادي الذي صنع اسمي ونتمنى التوفيق لنادينا الحبيب فيما هو قادم.

كان نادي الزمالك قد أعلن إثقالة جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي للفريق، وتولي باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي، المهمة الفنية مجددا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم 16 مارس، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الزمالك مدحت عبد الهادي
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