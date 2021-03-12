إصابة لاعب ليفربول السابق بأزمة قلبية

الجمعة، 12 مارس 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

مارك جونزاليس

نجا مارك جونزاليس لاعب ليفربول السابق من أزمة قلبية ألمت به مؤخرا.

وأعلنت ماورا ريفيرا زوجة اللاعب الدولي التشيلي السابق النبأ عبر حسابها على انستجرام:

"عانى زوجي من أزمة قلبية حادة، أخبركم بذلك الآن حتى تدركوا أن ما يُعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس لطيفا دائما. نحن أشخاص يشبهونكم تماما، نمر بلحظات من الضعف والخوف. استمتعوا بكل لحظة في حياتكم وقدّروها وكونوا لها شاكرين.

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كانت أياما مليئة بالخوف الشديد، أقول ذلك الآن لأن حالته تحسّنت وقد صار معنا، علينا أن نكون ممتنين للحظات التي نقضيها مع عائلاتنا".

جونزاليس (36 عاما) لعب دوليا لمنتخب تشيلي بين 2003 و2016 وخاض معه 56 مباراة دولية، وتوج رفقته بكوبا أمريكا 2016.

ولعب جونزاليس لعدة أندية شهيرة خلال مسيرته، أبرزها ليفربول في موسم 2006\2007، وكذلك ريال سوسيداد، وريال بيتيس، وسسكا موسكو.

واعتزل جونزاليس كرة القدم العام الماضي بعد أن اختتم مسيرته في ديبورتيس ماجايانيس ببلاده تشيلي.

مارك جونزاليس ليفربول
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