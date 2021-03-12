في الدرجة الثانية – الترسانة يتصدر وتعادل زد مع بورتو السويس بمجموعة القاهرة

الجمعة، 12 مارس 2021 - 18:24

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - الترسانة

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات الجولة ١٧ لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وعاد الترسانة لصدارة المجموعة برصيد 30 نقطة بعد الانتصار على طنطا بهدفين مقابل هدف، حيث سجل إيهاب فؤاد هدفي الترسانة، فيما سجل كريم أسامة لطنطا.

وتعادل بورتو السويس مع زد دون أهداف ليرتفع رصيده للنقطة 30 أيضا.

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إلا أن الترسانة يتفوق بفارق الأهداف.

مباراة بورتو السويس كانت الأخيرة لـ أسامة نبيه كمدير فني مع زد، إذ تقدم باستقالته عقب المباراة.

وفاز بتروجت على السكة الحديد بهدف لكريم لالا، ليكون الفوز الأول للفريق تحت قيادة ربيع ياسين.

وارتفع رصيد بتروجت لـ19 نقطة.

وانتصر جمهورية شبين على النصر بنتيجة 4-2، وسجل لشبين كل من: أحمد الدماطي ومحمد أو طالب وأكرم عبد ربه وسيد شعبان، فيما سجل للنصر بابا إبراهيم وحسام جلال.

وفاز الزرقا على سرس الليان بنتيجة 2-1، في أولى مباريات أيمن الجمل مع الفريق وليرتفع رصيده لـ16 نقطة.

وسجل نور العشري وحسام جمالية للزرقا.

وانتهت مباراة الداخلية والقناة بنتيجة 3-3، وتعادل منتخب السويس مع النجوم بنتيجة 1-1 وحسم التعادل السلبي مباراة المريخ وكوكاكولا.

الترسانة نادي زد دوري الدرجة الثانية
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