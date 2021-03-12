في الجول يكشف فترة غياب علي معلول بعد تجدد إصابته

تأكد غياب علي معلول الظهير الأيسر للأهلي عن لقاء فريقه المقبل ضد فيتا كلوب في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا حسبما كشف طبيب النادي الأحمر أحمد أبو عبلة.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

فما هي فترة غيابه الجديدة؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الأشعة التي أجراها معلول أثبتت وجود مزق في العضلة الخلفية وبناء عليه فسوف يستمر غيابه عن الملاعب من ثلاثة أسابيع إلى شهر.

ويبدأ علي معلول مباشرة فترة العلاج الطبيعي ويخضع لبرنامج تأهيلي جديد قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي للأهلي ومن ثم المباريات.

وعانى معلول من مزق في العضلة الخلفية تعرض له في لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت في الثامن من شهر فبراير الماضي.

وشارك معلول مع الأهلي في 12 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفين وصنع ستة.