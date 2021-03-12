الأهلي يعلن غياب علي معلول وعودة أيمن أشرف وطاهر أمام فيتا كلوب
الجمعة، 12 مارس 2021 - 18:16
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي استمرار غياب علي معلول عن الفريق أمام فيتا كلوب، فيما سيعود أيمن أشرف، وطاهر محمد طاهر.
وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الجهاز الطبي للفريق قال إن علي معلول سيغيب عن أمام فيتا كلوب.
وكشف الجهاظ الطبي بأن علي معلول شعر بآلام في نفس موضع إصابته في العضلة الخلفية خلال المرحلة الأخيرة من التأهيل، وتم إجراء سونار وفي انتظار أشعة الرنين.
وبشكل مبدئي يخضع علي معلول لبرنامج تأهيلي جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة.
وأكد الجهاز الطبي جاهزية طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للسفر مع الفريق إلى الكونغو.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في الكونغو يوم 16 مارس، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وشارك معلول مع الأهلي في 12 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفين وصنع ستة.
وعانى معلول من مزق في العضلة الخلفية تعرض له في لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت في الثامن من شهر فبراير الماضي.