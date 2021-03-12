الأهلي يعلن غياب علي معلول وعودة أيمن أشرف وطاهر أمام فيتا كلوب

الجمعة، 12 مارس 2021 - 18:16

كتب : حسام نور الدين

علي معلول

أعلن النادي الأهلي استمرار غياب علي معلول عن الفريق أمام فيتا كلوب، فيما سيعود أيمن أشرف، وطاهر محمد طاهر.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الجهاز الطبي للفريق قال إن علي معلول س‏يغيب عن أمام فيتا كلوب.

وكشف الجهاظ الطبي بأن علي معلول شعر بآلام في نفس موضع إصابته في العضلة الخلفية ‏خلال المرحلة الأخيرة من التأهيل، وتم إجراء سونار وفي انتظار أشعة الرنين.‏

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وبشكل مبدئي يخضع علي معلول لبرنامج تأهيلي جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة.‏

وأكد الجهاز الطبي جاهزية طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للسفر مع الفريق إلى الكونغو. ‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في الكونغو يوم 16 مارس، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وشارك معلول مع الأهلي في 12 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفين وصنع ستة.

وعانى معلول من مزق في العضلة الخلفية تعرض له في لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت في الثامن من شهر فبراير الماضي.

في الدوري الأهلي علي معلول
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