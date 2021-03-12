مران الزمالك الأول مع كارتيرون – تقسيمة قوية ورسالة من المدرب الفرنسي.. وقرار من جنش

الجمعة، 12 مارس 2021 - 17:54

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - الزمالك

خاض الزمالك مرانه اليوم الجمعة تحت قيادة مدربه العائد لتولي قيادة الفريق باتريس كارتيرون الذي تولى المهمة خلفا لجايمي باتشيكو.

ورحب اللاعبون بالمدرب الفرنسي وهنأهم المدرب الفرنسي بالفوز على سيراميكا كليوباترا أمس الخميس في الدوري بهدفين دون رد.

وطلب المدرب الفرنسي من اللاعبين التركيز الشديد في المرحلة المقبلة لأن هناك أهداف يسعى لتحقيقها بمساعدتهم.

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وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران، وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في لقاء سيراميكا.

وتلك المجموعة أدت تدريبات استشفائية لتجنب الإجهاد تحت قيادة فرناندو المدرب المساعد.

فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات بدنية تحت إشراف كارتيرون نفسه.

وأجرى كارتيرون تقسيمة بطول الملعب ركز فيها عل التسلم والتسليم للكرة في المساحات الصغيرة.

وقرر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق المشاركة في المران ورفض الحصول على راحة منه بعد مشاركته في لقاء سيراميكا.

وخاض جنش المران الجماعي رفقة محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر وسيد عطية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

ويستعد الزمالك للقاء الترجي الثلاثاء المقبل في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

كارتيرون الزمالك
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