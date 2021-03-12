تقرير: صراع بين تشيلسي ويونايتد على مدافع روما

الجمعة، 12 مارس 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

جيانلوكا مانشيني مدافع روما

دخل مانشستر يونايتد في سباق مع تشيلسي من أجل الظفر بخدمات جيانلوكا مانشيني مدافع روما.

وبحسب موقع "كالشيو ميركاتو" فإن مانشيني لفت أنظار الفريقين الإنجليزيين.

وأوضح التقرير أن روما لن يمانع الاستغناء عن اللاعب حال حصوله على 30 مليون يورو.

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وانضم مانشيني لروما قادما من أتالانتا عام 2019.

واستعار روما مانشيني من أتالانتا مقابل 2 مليون يورو قبل أن يتعاقد معه بصفة نهائية مقابل 13 مليون يورو.

ويحق لأتالانتا الحصول على 10% من إعادة بيع اللاعب.

وينتهي عقد مانشيني مع روما عام 2024.

ولعب مانشيني (24 عاما) 27 مبارة مع أتالانتا هذا الموسم.

وخاض مانشيني 4 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا.

مانشستر يونايتد تشيلسي
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