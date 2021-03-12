قائمة النرويج – أوديجارد القائد الجديد.. وحضور هالاند

الجمعة، 12 مارس 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - النرويج

أعلن ستالي سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج، عن قائمة بلاده لخوض غمار التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة تنصيب مارتن أوديجارد لاعب أرسنال قائدا للمنتخب لأول مرة، وفقا لما أعلنه المدرب سولباكن في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة.

ويعوض أوديجارد سلفه ستيفان يوهانسن القائد لاعب كوينز بارك رينجرز والقائد السابق للنرويج الذي أعلن اعتزاله الدولي مؤخرا.

أخبار متعلقة
قائمة ريال مدريد - عودة راموس وهازارد لمواجهة إلتشي مؤتمر زيدان: الكل يعرف ماذا يعني رونالدو لـ ريال مدريد.. وراموس قادر على اللعب حتى الـ 40 جوارديولا وجوندوجان يسيطران على جوائز الدوري الإنجليزي للشهر الثاني تواليا قائمة جالاتاسراي - عودة مصطفى محمد لمواجهة قيصري سبور

وصرح المدرب سولباكن: "مارتن يلعب في المستوى الدولي منذ وقت طويل وقد أثبت قدرته على أن يصير لاعبا للفريق داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "إنه فتى قوي ومحبوب، أعتقد أنه قادر على أن يكون قائدا جيدا لعدة سنوات مقبلة".

أوديجارد (22 عاما) يمتلك 25 مباراة دولية مع النرويج سجل خلالها هدفا وحيدا.

ويعتبر أوديجارد أصغر لاعب يمثّل منتخب النرويج على مر التاريخ بعد مشاركته في مباراة ودية أمام الإمارات العربية المتحدة بشهر أغسطس 2014 وقتما كان يبلغ 15 عاما و253 يوما فقط.

القائمة التي ضمت 31 اسما، شهدت حضور عدة لاعبين بارزين، أبرزهم إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

كما يحضر جوشوا كينج مهاجم إيفرتون، وأليكساندر سورولوث مهاجم لايبزج، ومحمد اليونسي لاعب وسط سيلتك، وساندر بيرجه لاعب شيفيلد يونايتد، والمخضرم روني يارستاين حارس مرمى هيرتا برلين.

وتلعب النرويج 3 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 أمام جبل طارق، وتركيا، ومونتينجرو، أيام 24، و27، و30 مارس.

النرويج أوديجارد
نرشح لكم
أخر الأخبار
عودة عبد الرحمن مجدي والمحمدي لتدريبات الإسماعيلي الجماعية 25 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توخيل: سيلفا وأبراهام خارج مواجهة ليدز.. وبولسيتش لم يكن محظوظا 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسوان يعلن عبر في الجول عقوبة ضخمة على لاعبيه بعد خماسية سموحة.. وانتقاد للحكام ساعة | الدوري المصري
سلبية مسحة الأهلي قبل السفر للكونغو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الهادي: أشكر باتشيكو واللاعبين وجماهير الزمالك.. بالتوفيق للجهاز الجديد ساعة | الدوري المصري
إصابة لاعب ليفربول السابق بأزمة قلبية ساعة | أمريكا
في الدرجة الثانية – الترسانة يتصدر وتعادل زد مع بورتو السويس بمجموعة القاهرة ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف فترة غياب علي معلول بعد تجدد إصابته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك