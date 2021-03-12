قائمة النرويج – أوديجارد القائد الجديد.. وحضور هالاند

أعلن ستالي سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج، عن قائمة بلاده لخوض غمار التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

مارتن أوديجارد النادي : أرسنال النرويج

وشهدت القائمة تنصيب مارتن أوديجارد لاعب أرسنال قائدا للمنتخب لأول مرة، وفقا لما أعلنه المدرب سولباكن في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة.

ويعوض أوديجارد سلفه ستيفان يوهانسن القائد لاعب كوينز بارك رينجرز والقائد السابق للنرويج الذي أعلن اعتزاله الدولي مؤخرا.

وصرح المدرب سولباكن: "مارتن يلعب في المستوى الدولي منذ وقت طويل وقد أثبت قدرته على أن يصير لاعبا للفريق داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "إنه فتى قوي ومحبوب، أعتقد أنه قادر على أن يكون قائدا جيدا لعدة سنوات مقبلة".

أوديجارد (22 عاما) يمتلك 25 مباراة دولية مع النرويج سجل خلالها هدفا وحيدا.

ويعتبر أوديجارد أصغر لاعب يمثّل منتخب النرويج على مر التاريخ بعد مشاركته في مباراة ودية أمام الإمارات العربية المتحدة بشهر أغسطس 2014 وقتما كان يبلغ 15 عاما و253 يوما فقط.

القائمة التي ضمت 31 اسما، شهدت حضور عدة لاعبين بارزين، أبرزهم إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

كما يحضر جوشوا كينج مهاجم إيفرتون، وأليكساندر سورولوث مهاجم لايبزج، ومحمد اليونسي لاعب وسط سيلتك، وساندر بيرجه لاعب شيفيلد يونايتد، والمخضرم روني يارستاين حارس مرمى هيرتا برلين.

Her er Ståle Solbakkens aller første tropp for A-herrer 🤩🇳🇴#sterkeresammen pic.twitter.com/n1odUx60zn — Fotballandslaget (@nff_landslag) March 12, 2021

وتلعب النرويج 3 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 أمام جبل طارق، وتركيا، ومونتينجرو، أيام 24، و27، و30 مارس.