نزلة برد للخطيب قد تؤجل اجتماع إدارة الأهلي

الجمعة، 12 مارس 2021 - 17:30

كتب : حسام نور الدين

جلسة الخطيب وموسيماني

أصيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بنزلة برد قد تتسبب في تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده يوم الإثنين المقبل.

ورغم تحديد موعد اجتماع الإدارة الأسبوع الماضي لكنه تم تأجيله إلى يوم الإثنين المقبلة لكن أصبحت هناك احتمالات كبيرة لتأجيله بسبب إصابة الخطيب بنزلة البرد.

وتسبب نزلة البرد في مغادرة الخطيب لحفل افتتاح فرع الأهلي بالأقصر الذي أقيم أمس الخميس سريعا.

أخبار متعلقة
أسامة نبيه يستقيل من تدريب نادي زد محمد الشناوي نسر شهر فبراير في الأهلي مصدر من كاف لـ في الجول: ناقشنا فكرة إنشاء دوري لأفضل 20 فريقا.. تحظى بتأييد الرئيس الجديد

وكان الخطيب أعلن افتتاح الأهلي الأقصر أمس الخميس بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونجوم النادي السابقين والشخصيات العامة في إطار وحدة الأهلي الاقتصادية.

الأهلي محمود الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
عودة عبد الرحمن مجدي والمحمدي لتدريبات الإسماعيلي الجماعية 19 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توخيل: سيلفا وأبراهام خارج مواجهة ليدز.. وبولسيتش لم يكن محظوظا 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسوان يعلن عبر في الجول عقوبة ضخمة على لاعبيه بعد خماسية سموحة.. وانتقاد للحكام ساعة | الدوري المصري
سلبية مسحة الأهلي قبل السفر للكونغو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الهادي: أشكر باتشيكو واللاعبين وجماهير الزمالك.. بالتوفيق للجهاز الجديد ساعة | الدوري المصري
إصابة لاعب ليفربول السابق بأزمة قلبية ساعة | أمريكا
في الدرجة الثانية – الترسانة يتصدر وتعادل زد مع بورتو السويس بمجموعة القاهرة ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف فترة غياب علي معلول بعد تجدد إصابته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك