نزلة برد للخطيب قد تؤجل اجتماع إدارة الأهلي

أصيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بنزلة برد قد تتسبب في تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده يوم الإثنين المقبل.

ورغم تحديد موعد اجتماع الإدارة الأسبوع الماضي لكنه تم تأجيله إلى يوم الإثنين المقبلة لكن أصبحت هناك احتمالات كبيرة لتأجيله بسبب إصابة الخطيب بنزلة البرد.

وتسبب نزلة البرد في مغادرة الخطيب لحفل افتتاح فرع الأهلي بالأقصر الذي أقيم أمس الخميس سريعا.

وكان الخطيب أعلن افتتاح الأهلي الأقصر أمس الخميس بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونجوم النادي السابقين والشخصيات العامة في إطار وحدة الأهلي الاقتصادية.