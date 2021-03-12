الفوز الأكبر في الموسم وأهداف ممتعة.. سموحة يكتسح أسوان بالخمسة

اكتسح سموحة ضيفه أسوان على استاد الإسكندرية بنتيجة 5-0 في افتتاح الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

أهداف سموحة جاءت عبر: أحمد حمدي عبد القادر (هدفين) وحسام حسن (هدفين) وعبد الكبير الوادي.

فوز هو الأكبر في الدوري الموسم الحالي، إذ كان فوز الأهلي على الإنتاج الحربي 4-1 هو الأكبر.

ونتيجة هي الأكبر منذ فوز المقاولون العرب على نادي مصر بنتيجة 6-0 الموسم الماضي.

وواصل أحمد سامي عدم خسارته أمام علاء عبد العال، إذ حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، عقب لقاء اليوم.

فوز رفع رصيد أسوان للنقطة 22 وارتقى بها للمركز السابع متسلقا 3 مراكز في جدول الترتيب.

ويستعد سموحة للقاء مصر المقاصة في الجولة المقبلة.

بينما توقف رصيد أسوان عند 17 نقطة ظل بها في المركز الـ 12 بعدما تكبد الخسارة الثالثة على التوالي.

وسيستضيف أسوان، الأهلي في الجولة المقبلة.

التشكيل

سموحة بدأ اللقاء هجوميا بقيادة قائده حسام حسن ومن خلفه مصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي وأحمد حمدي.

فيما قاد حمزة مجدي لاعب أسوان الشاب خط الهجوم، ويجاوره أحمد الصغيري وأحمد بلية.

وصف المباراة

شوط الإصابات

في أول 4 دقائق سقط أحمد جمال ظهير سموحة بعد التحام هوائي وخرج بداعي الإصابة وعوضه محمد شكري.

بعد دقائق أخرى ارتطم الهاني سليمان بمدافعه محمد عبد المنعم بالخطأ ليتوقف اللقاء قليلا.

وفي الدقيقة 24 احتسب محمد معروف حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح سموحة، انبرى لها القائد حسام حسن وأودعها في الشباك على يمين عمر رضوان الحارس.

وفي الدقيقة 29 طالب لاعبو أسوان بركلة جزاء بعد سقوط حمزة مجدي داخل منطقة الجزاء، وسقط الهاني سليمان أرضا وتلقى العلاج.

حارس سموحة تحصّل على بطاقة صفراء في الدقيقة 37 بسبب إهدار الوقت.

وفي الدقيقة 44 سقط محمود شبانة مدافع أسوان بسبب تعرضه لإصابة عضلية وخرج ليشارك بدلا من عمر الداحي.

محمد معروف احتسب 10 دقائق وقت بدلا من الضائع لتعويض الدقائق المُهدرة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، سجل أحمد حمدي عبد القادر هدفا رائعا بعدما راوغ 4 مدافعين داخل منطقة جزاء أسوان وسدد على يسار الحارس.

هدف انتهى معه الشوط الأول بتقدم الموج الأزرق بهدفين دون مقابل.

10 دقائق نارية

في 10 دقائق سجل سموحة 3 أهداف في الشوط الثاني أسقط بها أسوان.

حمدي عبد القادر سجل الهدف الثاني له والثالث للموج الأزرق بعدما راوغ ثنائي دفاع أسوان وسدد على يسار عمر رضوان في الدقيقة 48.

وبعد 6 دقائق أضاف حسام حسن الهدف الثاني له والرابع من انفراد تام، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف.

وتفوق مهاجم منتخب مصر على يوسف أوباما وعمر كمال وأحمد سمير أصحاب الأهداف السبعة.

وبعد دقيقتين زاد عبد الكبير الوادي من النتيجة بهدف خامس من صناعة مصطفى محمد.

هدوء

تغييرات أسوان وسموحة في الدقائق التالية تأثر بها أداء الفريقين، وهدأت أحداث اللقاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سدد إسلام جمال كرة صاروخية تصدت لها العارضة.

ليتفوق سموحة بالنتيجة الأكبر في الدوري الموسم الحالي والأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.