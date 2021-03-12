فائمة ريال مدريد - عودة راموس وهازارد لمواجهة إلتشي

الجمعة، 12 مارس 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

عاد القائد سيرخيو راموس والبلجيكي إدين هازارد لقائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة إلتشي في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

وتعافى راموس من الإصابة التي ألمت به في الركبة وأجرى بسببها إصابة الشهر الماضي.

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فيما أصيب هازارد بإصابة عضلية غاب على إثرها لمدة شهر.

وجاءت قائمة الملكي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: إيدير ميليتاو – رافائيل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – إيسكو

الهجوم: إدين هازارد – ماركو أسينسينو – كريم بنزيمة – لوكاس فاسكيز – فينيسوس جونيور – رودريجو جوس – هوجو دورو

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