محمد الشناوي نسر شهر فبراير في الأهلي

الجمعة، 12 مارس 2021 - 15:37

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - محمد الشناوي

فاز محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب في النادي الأهلي والمعروفة باسم "نسر الشهر" لشهر فبراير 2021.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وسلّم ميشيل يانكون مدرب الحراس جائزة أفضل لاعب لقائد الفريق.

وساهم الشناوي خلال شهر فبراير في فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2020 والتي أقيمت في قطر.

أخبار متعلقة
بحضور الخطيب ووزير الرياضة.. الأهلي يفتتح فرع الأقصر مران الأهلي – الكشف عن موعد عودة معلول.. وأيمن أشرف يواصل التأهيل مدرب الإسماعيلي: إن لم تسجل مبكرا أمام فريق مثل الأهلي سيعاقبك.. لا تزال الفرصة أمامنا التفوق الأحمر مستمر.. الأهلي يهزم الإسماعيلي بثنائية ويصعب موقفه في الدوري

وشارك الشناوي في 6 مباريات خلال شهر فبراير.

واهتزت شباك الشناوي بـ 4 أهداف تلقاها من بايرن ميونيخ (هدفين) وفيتا كلوب وطلائع الجيش.

وخرج الشناوي بشباك نظيفة في 3 مباريات أمام الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

إجمالا خاض الشناوي الموسم الجاري 17 مباراة خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة واستقبل 8 أهداف فقط.

محمد الشناوي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فائمة ريال مدريد - عودة راموس وهازارد لمواجهة إلتشي 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر زيدان: الكل يعرف ماذا يعني رونالدو لـ ريال مدريد.. وراموس قادر على اللعب حتى الـ 40 34 دقيقة | الدوري الإسباني
محمد الشناوي نسر شهر فبراير في الأهلي ساعة | الدوري المصري
جوارديولا وجوندوجان يسيطران على جوائز الدوري الإنجليزي للشهر الثاني تواليا ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - سموحة (5) (0) أسوان.. الخاااااامس ساعة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: ناقشنا فكرة إنشاء دوري لأفضل 20 فريقا.. تحظى بتأييد الرئيس الجديد 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ندالا يدير لقاء الزمالك والترجي في دوري الأبطال.. طرد جنش من قبل 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رئيس كاف – موتسيبي.. المحامي عملاق التعدين صاحب الترشح "المفاجئ" 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك