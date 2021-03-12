ليوناردو يوضح حقيقة التفاوض مع ميسي ورونالدو

الجمعة، 12 مارس 2021 - 12:00

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي - يوفنتوس وبرشلونة

أجاب ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان على إمكانية ضم كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي في الصيف المقبل.

وقال ليوناردو لقناة "RMC Sport" : "باريس سان جيرمان دائما يراقب كل لاعب، كل لاعب كبير يرتبط بالنادي، وهذا شيء رائع".

وأضاف "نستطيع التحدث للاعبين الكبار الذين يريدوا أن ينضموا وهذا شيء نقدره".

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وأتم "على الرغم من ذلك، لم نخض محادثات لضم أي منهما".

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد بعد.

وسجل ميسي (33 عاما) 25 هدفا وصنع 11 في 35 مباراة الموسم الجاري بقميص البلاوجرانا.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن يوفنتوس حدد سعر بيع كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

رونالدو (36 عاما) انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو قادما من ريال مدريد الإسباني.

ومنذ ذلك الحين سجل البرتغالي 92 هدفا في 121 مباراة بجميع المسابقات وتُوج بـ 4 ألقاب.

الموسم الحالي سجل رونالدو 20 هدفا في 22 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

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