عبد الحليم علي يعلن استقالته من الزمالك

أعلن عبد الحليم علي استقالته من منصب مدير الكرة بنادي الزمالك رسميا.

ونشر عبد الحليم علي بيانا، يعتذر فيه عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك.

وتوجه هداف الزمالك التاريخي بالشكر لجماهير الزمالك، وللاعبين عن الفترة التي عمل فيها معهم.

مدير الكرة السابق وجه الشكر أيضا لـ جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق، وتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد في المستقبل.

وجاء بيان عبد الحليم علي كالتالي:

بيان رسمي من عبد الحليم علي مدير الكرة بالزمالك:

احتراما لجماهير الزمالك العظيمه التي هى العصب الأساسي والداعم الكبير والفعال لفريق الكرة أتقدم بالاعتذار عن الإستمرار في عملي كمدير للكره واتوجه بالشكر لجمهورنا الحبيب الذي تربطني به علاقه أبديه وكذلك اشكر لاعبي الزمالك الذي أثق أنهم على قدر المسئولية وقادرون على بذل أقصي الجهد للوقوف على منصات التتويج وكذلك اشكر المدير الفني جايمي باتشيكو الذي عمل بإخلاص طوال الفترة الماضيه وترك الفريق متربعا على قمه الدوري متمنيا كل التوفيق للجهاز الفني الجديد في أن يحقق طموحات الملايين من الجماهير الوفيه في كل مكان.

كان الزمالك قد أعلن إقالة جايمي باتشيكو من تدريب الزمالك، وتعيين باتريس كارتيرون لتدريب الفريق في ولاية جديدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم 16 مارس الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

باتريس كارتيرون قاد الزمالك في الموسم الماضي خلفا لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو".

المدرب الفرنسي قاد الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020. فاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاثة مباريات.

صاحب الـ50 عاما حقق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي خلال تدريبه الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعد ذلك رحل كارتيرون ودفع الشرط الجزائي لإدارة الزمالك، قبل الانتقال لتدريب فريق التعاون السعودي.

ومع التعاون، قاد كارتيرون الفريق في 27 مباراة. فاز 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 8 آخرين.

كان نادي التعاون قد أعلن الانفصال عن كارتيرون اليوم الخميس، موضحين سبب تأخير الإعلان بناء على رغبة المدرب.

وستكون أولى مباريات الزمالك تحت قيادة كارتيرون أمام الترجي يوم 16 مارس، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كان الزمالك قد أعلن رحيل جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي عن الفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.