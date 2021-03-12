أرتيتا: النني حصد ثمار مجهوده في مران أرسنال

الجمعة، 12 مارس 2021 - 00:55

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - دوندالك

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني أرسنال بـ محمد النني لاعب الفريق بعدما سجل هدفا في مرمى أولمبياكوس.

وفاز أرسنال على أولمبياكوس بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وشارك النني في الدقيقة 81 بدلا من ويليان.

وفي الدقيقة 85 سجل هدفا من تسديدة قوية سكنت يسار الحارس خوسيه سا.

وقال أرتيتا عن هدف النني بعد المباراة: "النني يتدرب كثيرا وبجد لتطوير تسديداته بعيدة المدى".

وشدد "لقد حصد ثمار عمله الليلة".

ويعد الهدف هو الثاني للنني في الموسم وفي البطولة ككل.

وسبق للنني التسجيل في شباك دوندالك الإيرلندي في دور المجموعات.

ولعب النني مباراته رقم 29 مع أرسنال هذا الموسم.

محمد النني
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