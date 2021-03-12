أرتيتا: النني حصد ثمار مجهوده في مران أرسنال

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني أرسنال بـ محمد النني لاعب الفريق بعدما سجل هدفا في مرمى أولمبياكوس.

وفاز أرسنال على أولمبياكوس بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وشارك النني في الدقيقة 81 بدلا من ويليان.

وفي الدقيقة 85 سجل هدفا من تسديدة قوية سكنت يسار الحارس خوسيه سا.

وقال أرتيتا عن هدف النني بعد المباراة: "النني يتدرب كثيرا وبجد لتطوير تسديداته بعيدة المدى".

وشدد "لقد حصد ثمار عمله الليلة".

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⚽🥅 🚀 "صاروخية" رائعة من النجم المصري محمد النني تهدي أرسنال هدفاً جميلاً في مرمى أولمبياكوس#الدوري_الأوروبي ⚽#UEL pic.twitter.com/ybN7k5jDP9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2021

ويعد الهدف هو الثاني للنني في الموسم وفي البطولة ككل.

وسبق للنني التسجيل في شباك دوندالك الإيرلندي في دور المجموعات.

ولعب النني مباراته رقم 29 مع أرسنال هذا الموسم.