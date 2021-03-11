قذيفة النني تؤكد الانتصار الكبير.. أرسنال يفوز على أولمبياكوس بمشاركة كوكا

تعلم أرسنال من خطأ الموسم الماضي حينما أهدر كل الفرص واكتفى بالفوز على أولمبياكوس بهدف دون رد ما تسبب في إقصائه من النهاية في الدوري الأوروبي وفاز عليه مساء اليوم الخميس بنتيجة أكبر.

وفاز أرسنال على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي في ملعب كارايسكاكيس.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس ومحمد النني لاعب خط وسط أرسنال في الشوط الثاني.

وشارك كوكا في الدقيقة 77 بدلا من يوسف العربي.

فيما دخل النني في اللقاء في الدقيقة 81 بدلا من ويليان.

افتتح مارتن أوديجارد أهداف اللقاء في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك يوسف العربي التعادل للفريق اليوناني في الدقيقة 58 بتسديدة في أقصى الزاوية اليسرى.

وأضاف جابرييل ماجاليس الهدف الثاني للمدفعجية في الدقيقة 79 برأسية إثر متابعته عرضية قادمة من الناحية اليمنى.

وسجل محمد النني الهدف الثالث بقذيفة زاحفة بيمناه في الدقيقة 85.

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⚽🥅 🚀 "صاروخية" رائعة من النجم المصري محمد النني تهدي أرسنال هدفاً جميلاً في مرمى أولمبياكوس#الدوري_الأوروبي ⚽#UEL pic.twitter.com/ybN7k5jDP9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2021

وسيلتقي الفريقان الخميس المقبل في ملعب الإمارات في لقاء الإياب.

ويكفي أرسنال الفوز أو التعادل بأي نتيجة وحتى الهزيمة بهدفين دون رد ليتأهل لربع النهائي.

فيما يحتاج الفريق اليوناني لتسجيل ثلاثة أهداف دون رد للتأهل أو الفوز بالنتيجة ذاتها للتعادل ومن ثم اللجوء لشوطين إضافيين.

مباريات العاشرة مساء

وفي مباريات أخرى أقيمت في ذات التوقيت، فاز توتنام في ملعبه على دينامو زغرب الكرواتي بهدفين دون رد.

سجل هدفا المباراة هاري كين في الدقائق 25 و70.

وانتصر رناطة في ملعبه نويفو لوس كارمينيس على ضيفه مولده النرويجي بهدفين مقابل لا شيء.

افتتح خورخي مولينا أهداف اللقا في الدقيقة 26 وأضاف روبرتو سولدادو الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة طرد لمارتن إيليجسن لاعب مولده بعد حصوله على إنذارين في الدقيقة 71.

وفاز روما في ملعبه الأولمبيكو على ضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني بثلاثية دون رد.

افتتح لورينزو بيلليجريني أهداف اللقاء في الدقيقة 23، وأضاف ستيفان العشراوي الهدف الثاني في الدقيقة 73

وعقب أربع دقائق سجل جيانلوكا مانشيني الهدف الثالث.