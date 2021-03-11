خالد رفعت يستقيل من إدارة التسويق في الزمالك: قاومت ولم أوفق سأدعم النادي من الخارج

الخميس، 11 مارس 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

خالد رفعت

أعلن خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات في الزمالك استقالته من منصبه رسميا اليوم الخميس.

وكتب خالد رفعت تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "الزمالك أكبر من الجميع".

وأضاف "من أجل احترامي لنادي الزمالك ولجماهيره أتقدم بالاعتذار عن الاستمرار، أرجو تقبل الاعتذار عن التقصير لقد حاولت وقاومت ولم أوفق".

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وأتم "أشكر جماهير الزمالك على ثقتهم ودعمهم وتفهمهم لما واجهته، سنستمر في دعم النادي ولكن قد يكون من الخارج أفضل".

وكان خالد رفعت تولى إدارة التسويق والتعاقدات في الزمالك في الرابع من شهر يناير الماضي.

وأصدر نادي الزمالك بيانا صحفيا يفيد بإقالة جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وتغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

الزمالك باتشيكو سيراميكا كليوباترا خالد رفعت
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