خالد رفعت يستقيل من إدارة التسويق في الزمالك: قاومت ولم أوفق سأدعم النادي من الخارج

أعلن خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات في الزمالك استقالته من منصبه رسميا اليوم الخميس.

وكتب خالد رفعت تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "الزمالك أكبر من الجميع".

وأضاف "من أجل احترامي لنادي الزمالك ولجماهيره أتقدم بالاعتذار عن الاستمرار، أرجو تقبل الاعتذار عن التقصير لقد حاولت وقاومت ولم أوفق".

وأتم "أشكر جماهير الزمالك على ثقتهم ودعمهم وتفهمهم لما واجهته، سنستمر في دعم النادي ولكن قد يكون من الخارج أفضل".

#الزمالك_أكبر_من_الجميع. من أجل إحترامي لنادي الزمالك ولجماهيره. أتقدم بالإعتذار عن الإستمرار، أرجو تقبل الإعتذار عن التقصير، لقد حاولت وقاومت ولم أوفق. أشكر جماهير #الزمالك على ثقتهم، ودعمهم وتفهمهم لما واجهته. سنستمر بدعم النادي ولكن قد يكون من الخارج أفضل... 🇦🇹🙏 @ZSCOfficial — Khaled Refaat (@KhaledRefaat) March 11, 2021

وكان خالد رفعت تولى إدارة التسويق والتعاقدات في الزمالك في الرابع من شهر يناير الماضي.

وأصدر نادي الزمالك بيانا صحفيا يفيد بإقالة جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وتغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.