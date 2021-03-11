حوار – راموس يتحدث عن: الاعتزال وانضمام ميسي لريال مدريد ومن يفضل بين هالاند ومبابي

تحدث سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد عن موعد اعتزاله كرة القدم ورأيه في انضمام ليونيل ميسي لفريقه ومن يفضل بين إرلينج هالاند وكيليان مبابي للعب في الفريق الملكي.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

سيرجيو راموس أجرى حوارا في بث مباشر عبر موقع "تويتش"، ينقله FilGoal.com.

كل الآتي جاء على لسان سيرجيو راموس.

الأهداف الحاسمة والشراكة الأفضل

"مع تعقيد الأمور وحلول الدقيقة 80، أنظر لـ (زين الدين) زيدان ويعطيني الحرية للتقدم للأمام".

"مع (جيرارد) بيكيه وبيبي شكلت ثنائية عظيمة. والآن ألعب مع (رافائيل) فاران وأعتقد أننا ثنائي رائع".

"أما جوليان فوبير فهو أغرب رفيق بلا شك".

الكلاسيكو مع مورينيو

"كانت مباريات عصيبة. وجوزيه مورينيو كان يرى أن عناق المنافس ليس جيدا، لكننا اتفقنا على عدم الاعتداء مع التعايش على نظام مورينيو".

"لم يكن مورينيو المسؤول الوحيد عما يحدث، لكننا كنا نلعب بعقلية مختلفة وتمكنا من تغيرها في الوقت المناسب للعب مع منتخب إسبانيا".

رحيل رونالدو

"الخسارة كانت لرونالدو وريال مدريد. لم أكن أسمح له بالخروج من النادي لأنه من أفضل اللاعبين وكان يجعلنا نفوز بالمباريات".

"العلاقة كانت يجب أن تستمر حتى النهاية لأنه كان لاعبا حاسما يساعدنا على الفوز".

ميسي لـ ريال مدريد

"عانينا كثيرا خلال أفضل مواسمه، وعدم اللعب ضده أمرا ممتعا".

"سأتقبله بنسبة 100%. سأدعوه لمنزلي لكي يتأقلم سريعا".

اللعب لبرشلونة

"مستحيل أن ألعب لهم. ألتقيت بجوان لابورتا من قبل لكن هناك العديد من الأشياء التي لا تشتري بالمال".

الانتقال من إشبيلية

"لقد شرحت ما حدث في الفيلم الوثائقي. أتفهم أن الناس لم يكن لديها المعلومات الكافية لكني لم أخرج للحديث، وارتكبت الأخطاء بعدما سمحت للأخريين برواية الأمر بشكل خاطئ".

الفوز بالدوري

"أتليتكو مدريد جيد جدا ومستقر للغاية إلا أننا سنحاول الضغط عليهم، وللآسف الأمر ليس متوقفا علينا فقط".

مبابي أم هالاند

"أرغب في أن يأتي الثنائي معا. لكن إذا كنا سنقوم بالصفقة اليوم فالتعاقد مع إرلينج هالاند أسهل بسبب الأمور المالية عن كيليان مبابي".

"هالاند متعطش للفوز بالألقاب وتسجيل الأهداف".

العلاقة مع الحكام

"حين تكون صغيرا تكون مندفعنا للغاية. كانوا يعطونني البطاقة الصفراء لأنني أرتدي قميص ريال مدريد وألعب برقم 4، إلا أننا كنت أستحقها في بعض المواقف. الآن أنا أعتني بهم وأحترمهم".

"ركلة جزاء على فيليبي في الدربي؟ لدي صداقة مع هيرنانديز هيرنانديز (قالها ضاحكا) حكم اللقاء".

"حين يطلبون منك رؤية شئ في شاشة حكم الفيديو المساعد يكون هناك شيئا ما يستحق. لمسة اليد كانت تستحق صافرة بشكل مباشر كنت سأحتسبها (دون العودة لحكم الفيديو) بنسبة 80%".

الاعتزال والتجديد

"أستطيع أن ألعب لمدة 5 سنوات في أعلى مستوى إذا لم أتعرض للإصابة ولم يتأثر ذهني".

"دافعت عن نفسي دائما، وكنت أقول الحقيقة. أنا متواضع وأعمل بجد. ويجب الحكم على اللاعب من خلال مستواه".

"لا توجد أخبار متعلقة بتجديد تعاقدي. أتمنى أن أجد شيء ما لأقوله".

"حين أغادر أرغب أن أكون أخرج بالطريقة التي استحقها".

إقصاء رونالدو وبرشلونة من الأبطال

"هذا يظهر أن الكرة بها كل شيء. يوفنتوس كان مرشحا لكن لا يمكن التقليل من أي منافس، لكني لا أهتم بما حدث".

"برشلونة منافس لنا لكني لن أسخر لأن الأمر قد يحدث لنا في الأسبوع المقبل".

العودة من الإصابة

"هناك اقتراحا باللعب. أتدرب مع المجموعة قبل عدة أيام وأرجو اللعب في المباراة".

اللحظة الأصعب

"حين ودعنا دوري الأبطال ضد أياكس (عام 2019) كانت مؤملة للغاية لأنني لم أكن متواجدا على أرض الملعب".

"شاهدت المباراة من المقصورة (بسبب الإيقاف) وكانت لحظة سيئة، لكنك تتعلم من كل شيء".

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.