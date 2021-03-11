الزمالك يعلن إقالة باتشيكو

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي إقالة جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وكان الزمالك قد تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وأصدر الزمالك بيانا توجه فيه بالشكر إلى البرتغالي باتشيكو على الفترة السابقة التي قضاها والنتائج التي حققها مع الفريق.

وتمنى الزمالك النجاح والتوفيق للمدير الفني خلال فترته المقبلة.

ويأتي الزمالك على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة بالفوز في 10 لقاءات والتعادل ثلاث مرات والهزيمة مرة واحدة.

وكان باتشيكو تولى قيادة الزمالك في 28 من سبتمبر الماضي قبل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض باتشيكو 26 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وفاز في 16 وتعادل 6 مرات وخسر في 4 مباريات.

وكشف باتشيكو عقب فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا خلال المؤتمر الصحفي عدم علمه بإمكانية إقالته أو رحيله وأن الزمالك لم يتحدث معه في الأمر.

وكان باتشيكو يستعد لخوض مران الفريق غدا الجمعة استعدادا لمواجهة الترجي مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.