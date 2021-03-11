الحسم في سان سيرو.. يونايتد وميلان يتعادلان في قمة الرأسيات

الخميس، 11 مارس 2021 - 21:58

كتب : رامي جمال

مانشستر يونايتد - ميلان

تعادل مانشستر يونايتد ومنافسه ميلان إيجابيا بهدف لمثله اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

افتتح أماد ديالو أهداف اللقاء ليونايتد برأسية في الدقيقة 50.

وأدرك ميلان التعادل عن طريق سيمون كاير برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من ركلة ركنية.

وسوف يلتقي الفريقان الخميس المقبل في ملعب سان سيرو في إيطاليا.

ويكفي ميلان التعادل السلبي بدون أهداف للتأهل لربع النهائي، فيما يحتاج يونايتد لتسجيل هدفا على الأقل لخطف بطاقة الدور المقبل.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بضغط هجومي قوي من قبل ميلان وسجل رافائيل لياو هدفا لكن تم إلغائه بداعي التسلل في الدقيقة الخامسة.

وجاء أول تهديد من يونايتد بتسديدة من مارسيال تصدى لها دوناروما.

وفي الدقيقة العاشرة سجل فرانك كيسي هدفا بتسديدة جميلة لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي وجود لمسة يد على اللاعب الإيفواري أثناء تسلمه للكرة.

وكاد هاري ماجواير يتقدم ليونايتد بعد فشل دفاع ميلان وحارسه دوناروما في تشتيت ركلة ركنية لكن تسديدة اللاعب الإنجليزي ارتطمت بالقائم الأيمن وذهبت الكرة للخارج.

ومع بداية الشوط الثاني استفاق يونايتد هجوميا وعقب خمس دقائق سجل أماد ديالو الهدف الأول برأسية رائعة بعد تمريرة بينية جميلة من برونو فيرنانديز.

وتصدى دين هندرسون لتسديدة قوية من فرانك كيسي.

وطلب ميلان الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة بيساكا لبراهيم دياز لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وكاد دانييل جيمس يقتل اللقاء بهدف ثاني ليونايتد لكنه سدد الكرة لخارج الملعب رغم انفراده التام بالشباك وعدم مراقبته من قبل أي لاعب.

انحصر اللعب في وسط الملعب وسط خطورة أكبر من ميلان.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع ومن ركلة ركنية أدرك سيمون كاير التعادل برأسية قوية.

لم يحدث لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

مباريات الثامنة مساء

وفي باقي المباريات التي أقيمت في الوقت ذاته فاز أياكس أمستردام على منافسه يانج بويز السويسري بثلاثية دون رد.

افتتح دافي كلاسين أهداف المباراة التي أقيمت في ملعب يوهان كرويف آرينا في هولندا في الدقيقة 62.

وأضاف دوسان تاديتش الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 82.

وسجل بريان بروبي الهدف الثالث لأياكس في الدقيقة 90.

وفي لقاء آخر تعادل سلافيا براج التشيكي بهدف لمثله مع رينجرز الأسكتلندي في ملعب إدين آرينا.

افتتح نيكولاي ستانسيو أهداف اللقاء للفريق التشيكي في الدقيقة السابعة.

فيما أدرك فيليب هيلاندير التعادل في الدقيقة 36.

وفاز فياريال خارج ملعبه على دينامو كييف الأوكراني في ملعب أولمبيسكي.

افتتح باو توريس أهداف اللقاء في الدقيقة 30 وأضاف راؤول ألبيول الهدف الثاني في الدقيقة 52.

مانشستر يونايتد ميلان أياكس
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