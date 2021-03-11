باتشيكو لـ في الجول: من قال أنني سأرحل؟

الخميس، 11 مارس 2021 - 21:54

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

جايمي باتشيكو مدرب الزمالك أمام مولودية الجزائر

رد جايمي باتشيكو مدرب الزمالك على سؤال FilGoal.com حول احتمالية رحيله "من قال أنني سأرحل؟".

باتشيكو قال لـFilGoal.com عقب مباراة سيراميكا كليوباترا مباشرة: "من قال أنني سأرحل؟ الزمالك أول الدوري معي".

وأضاف "لم يتحدث معي أحد بشأن الرحيل من جانب إدارة النادي".

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الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء في بطولة الدوري.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ33 في صدارة ترتيب الدوري.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق بأن إدارة الزمالك قررت إقالة باتشيكو بعد مباراة سيراميكا كليوباترا، وإعادة باتريس كارتيرون مدرب التعاون السعودي لتدريب الفريق.

نادي التعاون أعلن بالفعل فسخ التعاقد مع كارتيرون أثناء مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

في الدوري الزمالك باتشيكو
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