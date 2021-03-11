جاسبريني: لم أتفاجأ بخروج يوفنتوس من دوري الأبطال

يرى جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا أن خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا لم يكن مفاجأة بالنسبة له.

وودع يوفنتوس دوري الأبطال من ثمن النهائي أمام بورتو البرتغالي.

وقال جاسبريني في مؤتمر صحفي: "لست متفاجئا بخروج يوفنتوس، هناك فرق قوية في أوروبا".

وتابع "بورتو في بلادهم في الصدارة، يعرفون كرة القدم جيدا وأي اللاعبين سيحصلون عليها".

وعن احتمالية فوزه على ريال مدريد أوضح "في بعض الأحيان يكون هناك الكثير من التوقعات والافتراضات".

وشدد "ريال مدريد فريق رفيع المستوى وهي مباريات محفوفة بالمخاطر".

وبالحديث عن وداع رونالدو وميسي للبطولة من ثمن النهائي لأول مرة من 2005 قال: "هي منافسة صعبة ورائعة بينهما".

وأضاف "نأمل أن يستمروا لأطول فترة ممكنة، لكن في النهاية سيتوقفون، وهناك كيليان مبابي وإرلينج هالاند حاليا".

واختتم تصريحاته "دوري أبطال أوروبا دائما تعبير عن فريق وليس لاعبين".