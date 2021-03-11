بحضور الخطيب ووزير الرياضة.. الأهلي يفتتح فرع الأقصر

الخميس، 11 مارس 2021 - 20:10

كتب : FilGoal

افتتاح فرع الأهلي بالأقصر

افتتح مجلس إدارة الأهلي فرع النادي بالأقصر، اليوم الخميس، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضر الافتتاح مصطفى ألهم محافظ الأقصر وأعضاء مجلس إدارة الأهلي وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب.

وبدأ الحفل بنشيد الوطني ثم نشيد النادي وبعدها عُرض فيلما قصيرا عن تاريخ الأهلي وآخر عن فرع "الأهلي الأقصر".

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وقال محمود الخطيب رئيس النادي خلال كلمته في الافتتاح: "إنها لحظة يجب أن يفتخر بها كل أهلاوي، فالأهلي سبّاق دائما".

وأضاف "بداية الفكرة جاءت بعد اتصال من نائب محافظ الأقصر الذي قال لي إن هناك نادي جيد جدا في مدينة طيبة، فلما لا يستغله الأهلي؟ ليتم التعاون مع شركة استادات".

وأتم "الصعيد قدم العديد لمصر وفرع الأهلي بالأقصر بداية وليس نهاية وسنتسمر في أداء رسالتنا ومساعدة الدولة وليظل الأهلي دائما محافظا على شعاره: مبادئ.. تطوير.. تاريخ".

وخلال كلمته بالحفل، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "كل الشكر والتقدير لمن جعل هذا الصرح الرياضي واقعا، بموجب الاتفاقية التي وقعها النادي الأهلي مع استادات القابضة".

وأضاف "أن مدينة طيبة تدلل على اهتمام الدولة المصرية بتنمية صعيد مصر، وتنفيذ كبرى المشروعات، وأن الصعيد في القلب، وما يتردد عن إهمال الصعيد ادعاءات واهية لا صحة لها".

وشدد "خالص التقدير والعرفان للأهلي واستادات ومسؤولي محافظة الأقصر لخروج فرع الأهلي بالصعيد من قلب مدينة طيبة".

وأتم "أن استادات شركة وطنية ، تهدف إلى تطوير ٢٧ استادا بمحافظات مصر ، وهذا كان صيغة الاتفاق، وهو ما تم بالفعل فهي شركة وطنية تنمي وتبني وتطور الاستادات، حتى أصبح في كل محافظة تنمية رياضية من خلال وجود أندية في كل المحافظات، وكان أول نموذج بين شركة استادات والأهلي بفرع الاقصر".

أما سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، فقال: "من أرض الحضارة نتطلع للمستقبل ونبني مصر، من مصر بلد الحضارة والبوابة التاريخ ، ينطلق النادي الاهلي ويرفع علم مصر في المحافل الدولية".

وأضاف "ليوم نحكي نتيجة ثمرة التعاون والشراكة المثمرة، بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة، وهو تعاون مثمر هدفه إسعاد المواطن ونشر الوعي الرياضي في المجتمع وخاصة بين الشباب".

وأتم "أتمنى للنادي الأهلي النجاح والتوفيق ومزيد من التقدم نحو مشاريع أخرى جديدة".

وانتهى الأهلي من كافة التجهيزات للنادي والملاعب وأماكن تواجد الأعضاء والحدائق وتسيير الخدمات بالشكل الذي يليق بأعضاء النادي في الصعيد.

‎ويعتبر أهلي الأقصر أكبر نادي رياضي بالمحافظة حيث تبلغ مساحته 13 فدان، ويشمل ملعب كرة قدم قانوني ومدرجات تتسع لـ 5 آلاف متفرج وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أولمبي وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ومبني اجتماعي يشمل العديد من الخدمات الإجتماعية والرياضية بخلاف المسجد والجيم وملعب التنس ، وملعب الخماسي.

ويتضمن أهلي الأقصر العديد من الرياضات من خلال أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد وتنس الأرضي وتنس الطاولة وسباحة وكرة ماء وألعاب قوى.

وكشف الأهلي عن تحقيق أهداف عديدة أولها وصول النادي لجماهيره في الصعيد وتلبية رغباتهم، وخدمة أعضائه في صعيد مصر، وكذلك مشاركة الأهلي بدوره الوطني والاجتماعي في التنمية المجتمعية والرياضية والإنشائية، وتحقيق عوائد اقتصادية عديدة من خلال استغلال حق انتفاع النادي، ومن خلال الوحدة الاقتصادية مع شركة استادات التى حققت كل المعايير المطلوبة بأهلي الأقصر.

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