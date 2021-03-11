يوفيتش: الإسماعيلي تعرض لظلم فادح.. وقادرون على العودة للطريق الصحيح

الخميس، 11 مارس 2021 - 19:39

كتب : ياسر الشريف

دراجان يوفيتش - بريميرو دي أجوستو

يرى دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي فادح مؤكدا على قدرة الفريق في العودة للطريق الصحيح.

وخسر الإسماعيلي في مباراته الأخيرة ضد الأهلي بهدفين دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري.

وقال يوفيتش لموقع ناديه الرسمي: "الفريق يستطيع العودة للطريق الصحيح في الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني مدرب الإسماعيلي: إن لم تسجل مبكرا أمام فريق مثل الأهلي سيعاقبك.. لا تزال الفرصة أمامنا مؤتمر موسيماني: مباراة الإسماعيلي أفضل إعداد لمواجهة فيتا كلوب عبد الحفيظ: أريد نسيان مباراة الإسماعيلي للتركيز في مواجهة فيتا كلوب التفوق الأحمر مستمر.. الأهلي يهزم الإسماعيلي بثنائية ويصعب موقفه في الدوري

وشدد "لكننا في حاجة للمزيد من الدعم جماهير الفريق".

وأتم "تعرضنا لظلم تحكيمي فادح".

وفي سياق أخر قرر يوفيتش إراحة لاعبي الفريق من مران اليوم الأحد.

ويستأنف الإسماعيلي غدا الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 16 للدوري.

ويلعب الإسماعيلي ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعاون يعلن فسخ التعاقد مع كارتيرون 8 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يفقد بنشرقي أمام حرس الحدود 12 دقيقة | مصر
تشكيل أرسنال – أوباميانج يقود الهجوم والنني بديل.. وكوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس 12 دقيقة | أوروبا
"أسماك ومعكرونة وسلطة".. لوكاكو يكشف عن نظامه الغذائي 39 دقيقة | الدوري الإيطالي
جاسبريني: لم أتفاجأ بخروج يوفنتوس من دوري الأبطال 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بحضور الخطيب ووزير الرياضة.. الأهلي يفتتح فرع الأقصر ساعة | الدوري المصري
يوفيتش: الإسماعيلي تعرض لظلم فادح.. وقادرون على العودة للطريق الصحيح ساعة | الدوري المصري
حازم إمام: الزمالك ليس في كارثة تستدعي رحيل باتشيكو.. قرار متسرع جدا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية 3 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك