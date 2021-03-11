يوفيتش: الإسماعيلي تعرض لظلم فادح.. وقادرون على العودة للطريق الصحيح

يرى دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي فادح مؤكدا على قدرة الفريق في العودة للطريق الصحيح.

وخسر الإسماعيلي في مباراته الأخيرة ضد الأهلي بهدفين دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري.

وقال يوفيتش لموقع ناديه الرسمي: "الفريق يستطيع العودة للطريق الصحيح في الفترة المقبلة".

وشدد "لكننا في حاجة للمزيد من الدعم جماهير الفريق".

وأتم "تعرضنا لظلم تحكيمي فادح".

وفي سياق أخر قرر يوفيتش إراحة لاعبي الفريق من مران اليوم الأحد.

ويستأنف الإسماعيلي غدا الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 16 للدوري.

ويلعب الإسماعيلي ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.