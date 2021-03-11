سلة – الاتحاد الدولي يُسلط الضوء على أداء هيثم كمال في تصفيات إفريقيا

الخميس، 11 مارس 2021 - 19:12

كتب : FilGoal

هيثم كمال منتخب مصر لكرة السلة

سلط موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" الضوء على أداء هيثم كمال مع منتخب مصر خلال المرحلة الثانية لتصفيات بطولة إفريقيا.

ولعبت مصر ضد كاب فيردي والمغرب بعد انسحاب أوغندا لتضمن تأهلها لبطولة إفريقيا والتي ستلعب في رواندا في الفترة ما بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

واختار موقع الاتحاد الدولي هيثم كمال بالإضافة لـ9 لاعبين أخريين للإشادة بما قدموه خلال التصفيات.

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وأوضح تقرير موقع الاتحاد الدولي للسلة عن لاعب الاتحاد "حين عاد للمنتخب بعد إصابته واستبعاده من القائمة في الدقائق الأخيرة في نوفمبر الماضي؛ قدم ما يقدمه القادة الحقيقيون".

وأضاف "لعب بأداء ثابت في مباراتي مصر في المجموعة. متوسط نقاطه كان 13 نقطة خلال المباراة ليكون ثاني أفضل هداف للمنتخب، بجانب صناعة 7 نقاط خلال المباراتين.".

واستمر "رجل ضخم يسدد بسهولة. هكذا كان كمال الذي سجل 6 ثلاثيات من أصل 14 محاولة".

ويستخدم مصطلح الرجل الضخم عن اللاعبين طوال القامة بشكل غير معتاد في كرة السلة.

ويبلغ طول قامة هيثم كمال 207 سم.

وبجانب هيثم كمال، ذكر التقرير كل من: تايلور أونجواي "كينيا"، كارلوس مورايس "أنجولا"، ألان كوكوسي "إفريقيا الوسطى"، ديون ثومبسون "كوتديفوار"، جوردان ساخو "الكونغو الديمقراطية"، ساديو دوكوريه "مالي"، إكي إرويجبو "نيجيريا، نوني أوموت "جنوب السودان" ومكرم بن رمضان "تونس".

هيثم كمال
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