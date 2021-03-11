انتهت – مانشستر يونايتد (1) - (1) ميلان.. التعادل يحكم القمة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وميلان التي تقام في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

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نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90+1: جوووووول سيمون كاير يدرك التعادل برأسية من ركلة ركنية.

ق72: دانييل جيمس يسدد الكرة خارج الملعب رغم انفراده التام بالشباك وعدم مراقبته من قبل أي لاعب.

ق59: هندرسون يتصدى لتسديدة من فرانك كيسي.

ق50: جووووووووول الهدف الأول ليونايتد عن طريق أماد ديالو برأسية رائعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: يا رباااه القائم يحرم ماجواير من هدف محقق من ركلة ركنية.

ق31: تسديدة قوية من ساليمايكيرس تصدى لها هندرسون.

ق12: تقنية الفيديو تلغي هدف ميلان بسبب لمسة يد على كيسي قبل تسديده الكرة.

ق11: جوووول أول لميلان عن طريق فرانك كيسي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق8: دوناروما يتصدى لتسديدة قوية من مارسيال.

ق5: جووول؟ لا.. رافائيل لياو كان متسللا وإلغاء هدف أول لميلان.

انطلاق المباراة.