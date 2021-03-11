يوفنتوس يعلن غياب مدافعه لثلاثة أسابيع

الخميس، 11 مارس 2021 - 18:51

كتب : FilGoal

مريح ديميرال - يوفنتوس - جيانلويجي بوفون

أعلن يوفنتوس غياب ميريح ديميرال مدافع الفريق لمدة 20 يوما بسبب إصابة عضلية.

ميري ديميرال

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وأوضح نادي يوفنتوس في بيانه أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية منخفضة الدرجة أمام بورتو.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي رغم الفوز على بورتو 3-2 في الأشواط الإضافية، لكن بورتو كان تفوق على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

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وكان ديميرال قد عانى أمام بورتو من الإصابة وقرب نهاية المباراة عانى من مشكلة في العضلات.

وعاد يوفنتوس إلى التدريبات اليوم الخميس لكن النادي أعلن غياب مدافعه 20 يوما.

وأشار بيان النادي أن اللاعب خضع لفحص طبي وتم اكتشاف إصابة في الفخذ الأيمن.

وحدد يوفنتوس مدة تقترب من 20 يوما من أجل عودة اللاعب إلى الملعب مرة أخرى.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر، وليوفنتوس مباراة مؤجلة أمام نابولي.

يوفنتوس ديميرال
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