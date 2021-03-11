أيقونة ميلان يختار الصفقة الحلم من يونايتد لناديه

الخميس، 11 مارس 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

لوك شاو - مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي

من هو اللاعب الذي سيكون بمثابة الصفقة الحلم من مانشستر يونايتد إلى ميلان؟ سؤال أجاب عليه أيقونة الروسونيري فرانكو باريزي.

وأجاب باريزي في تصريحاته لصحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية قائلا: "أنا معجب للغاية بماركوس راشفورد".

وواصل "يستطيع راشفورد اللعب في أي من مراكز الهجوم وسيكون ميزة كبيرة لميلان".

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وأتم باريزي "راشفورد مهاجم من الطراز الحديث والذي يمتلك كل شيء ليبلي بلاء حسنا، لقد أظهر ذلك بالفعل وقام بأشياء عظيمة ولديه إمكانيات كبيرة".

وسجل راشفورد 85 هدفا وصنع 52 في 257 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ صعود للفريق الأول في عام 2016.

ويلتقي ميلان بمنافسه يونايتد في ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الخميس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ولن يكون بمقدور راشفورد المشاركة في اللقاء للإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم يوم الأحد الماضي في دربي مانشستر ضد سيتي.

مانشستر يونايتد ميلان راشفورد
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