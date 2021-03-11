برونو فيرنانديز: رونالدو لا يستطيع الفوز وحده.. وميلان ويونايتد متشابهان

دافع برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد عن مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو إزاء الانتقادات التي تعرض لها على خلفية توديع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 ضد بورتو.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث برونو لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قائلا: "كريستيانو هو أحد العظماء في تاريخ كرة القدم".

وواصل "عقليته تلهم الكثيرين الذين يمارسون تلك الرياضة".

وأكمل اللاعب البرتغالي حديثه "رونالدو فاز بالكثير ولكن لا يوجد أي شخص يستطيع الفوز وحده، أستطيع تفهم أن تواجده في يوفنتوس خلق توقعات ضخمة حول الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وشدد برونو "لكن عندما يخسر الفريق فكل الفريق يخسر معا وليس لاعبا لوحده".

وعن ملاقاة ميلان مساء اليوم الخميس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي في ملعب أولد ترافورد قال برونو: "في بعض الأمور نحن وميلان متشابهان".

وواصل "الفريقان لديهما تاريخ كبير و10 بطولات دوري أبطال أوروبا بينهما ويمران بفترة انتقالية حاليا وفي طريق العودة للقمة".

وأتم برونو حديثه "في بداية الموسم لم يتوقع أحد أن ينافس ميلان على الدوري الإيطالي ونحن الآن في شهر مارس وهم في المركز الثاني ويلعبون جيدا ولديهم العديد من اللاعبين الشباب وأضاف زلاتان إبراهيموفيتش لهم قوة كبيرة".