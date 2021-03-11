لابورتا بعد الإقصاء الأوروبي: فريق برشلونة الحالي مصدر للفخر

يرى جوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد إن فريق كرة القدم الحالي الخاص بالنادي يعد مصدرا للفخر.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة ضد باريس سان جيرمان بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "نمتلك فريقا يعد مصدرا للفخر".

وعن مباراة باريس سان جيرمان، والتي تعادل فيها الفريقين بنتيجة 1-1، وضح "لعبنا بكرامة".

وتعادل برشلونة على ملعب حديقة الأمراء بعد خسارته بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب على كامب نو.

وأتم لابورتا "كنا نستحق تحقيق الانتصار وكنا نستحق التأهل (لربع النهائي)".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري برصيد 56 نقطة بفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ62 نقطة.

ويستعد برشلونة للعب نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتليتك بلباو بعد الفوز على إشبيلية بنتيجة 3-0 في العودة عقب الخسارة بنتيجة 2-0 في ذهاب نصف النهائي.

ونجح لابورتا في الانتخابات الرئاسية التي أُقيمت يوم 7 مارس الماضي.

وتفوق لابورتا على توني فريشا وفيكتور فونت في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 57% من الأصوات.