في الدرجة الثانية - صدارة فاركو وفوز البلدية على بني عبيد ودربي سكندري بمجموعة بحري

الخميس، 11 مارس 2021 - 17:49

كتب : رضا السنباطي

مباراة بني عبيد ضد بلدية المحلة

أقيمت اليوم الخميس مباريات الأسبوع 16 لمجموعة بحري في دوري القسم الثاني.

وحافظ فاركو علي صدارته لجدول ترتيب المجموعة بالفوز علي الرجاء بهدف بلال جمال ليرتفع رصيد فاركو لـ33 نقطة.

وحقق حرس الحدود الفوز علي دمنهور بثلاثة أهداف دون مقابل وسجل الأهداف محمود أبو جودة "هدفين" ومحمد عيد ليرتفع رصيد الفريق لـ31 نقطة في المركز الثاني.

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وحقق بلدية المحلة انتصارا على بني عبيد بهدف عمار شرف الدين هداف المجموعة برصيد 8 أهداف.

وارتفع رصيد بلدية المحلة لـ31 نقطة في المركز الثالث.

وفاز أبو قير للأسمدة على كفر الشيخ بنتيجة 4-0 ليرتفع رصيد الفريق لـ27 نقطة في المركز الرابع.

وتعرض الأولمبي للهزيمة من سبورتينج بهدفين مقابل هدف.

وسجل لسبورتينج أحمد عبد الستار وعلي دياب بينما سجل لاندري للأولمبي الذي لم يحتسب له هدفا بسبب التسلل قبل نهاية المباراة.

وتوقف رصيد الأولمبي عند 26 نقطة ليتراجع للمركز الخامس.

وحقق دكرنس الفوز على مالية كفر الزيات بهدف سجله محمد فوزي وتعد المباراة الأولي ليفوز مجدي طلبة في أولى مبارياته كمدير فني مع الفريق ويرتفع الرصيد لـ20 نقطة.

وحقق المنصورة الفوز علي بيلا بهدفين دون مقابل وسجل للمنصورة محروس بومبا وجلال الشرقاوي ليرتفع رصيد الفريق لـ20 نقطة.

وتعادل الحمام مع الجزيرة بهدفين لكل فريق.

دوري الدرجة الثانية مجموعة بحري
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