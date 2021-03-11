في انتظار قرار حاكم الولاية.. الموافقة على تغيير اسم ماراكانا إلى "الملك بيليه"

الخميس، 11 مارس 2021 - 17:08

كتب : إسلام أحمد

ماراكانا

صوّت المجلس التشريعي لولاية ريو دي جانيرو في البرازيل على تغيير اسم ملعب "ماراكانا" التاريخي إلى "إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو – الملك بيليه".

الأسطورة البرازيلية بيليه (80 عاما) قاد منتخب السامبا للتتويج بكأس العالم 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1970.

ويأتي ذلك لتكريم بيليه الذي سجل هدفه الـ 1000 على أرضية الملعب عام 1969 بقميص سانتوس في شباك فاسكو دا جاما.

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وقال النائب المسؤول عن المشروع في تصريحات نقلتها شبكة CNN: "إنه تكريم جدير لرجل معروف في جميع أنحاء العالم لإرثه في كرة القدم البرازيلية والخدمات المماثلة المقدمة لبلدنا".

ويعد الاسم الرسمي لملعب ماراكانا هو "ستاديو جورناليستا ماريو فيلهو"، وهو الصحفي الذي ضغط من أجل بناءه في الأربعينيات من القرن الماضي.

ويُطلق الجماهير اسم ماراكانا على الملعب، نسبة للحي الذي يقع فيه.

ويجب أن يعطي حاكم ولاية ريو دي جانيرو الإذن لتغيير الاسم إلى "ملعب الملك بيليه".

بيليه لم يلعب من قبل لأي فرق ريو دي جانيرو، إذ خاض مسيرته في البرازيل بقميص سانتوس والمنتمي لولاية ساو باولو، كما أنه وُلد في ولايه ميناس جرايس.

ويعد ماراكانا الملعب الرئيسي في البرازيل وتقام عليه مباريات فريق فلامنجو ويتسع لـ 80 ألف مشجعا.

وسبق له استضافة نهائي كأس العالم 1950 و2014 ونهائي كأس القارات 2013 ونهائي أولمبياد ريو 2016 ونهائي كوبا أمريكا 2019.

ماراكانا بيليه
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