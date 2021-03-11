فيدال يخضع لعملية جراحية في الركبة

الخميس، 11 مارس 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

فيدال يحتفل بهدف إنتر في يوفنتوس

أعلن نادي إنتر خضوع لاعبه التشيلي أرتورو فيدال لعملية جراحية في الركبة.

وأفاد إنتر في بيان "سيخضع لاعبنا أرتورو فيدال لعملية جراحية لعلاج آلام الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى".

فيدال عاد لتشكيل إنتر الأساسي في مباراته الأخيرة ضد أتالانتا بعدما شارك لدقائق في مباريات الفريق ضد ميلان وجنوى وبارما عقب تعافيه من الإصابة في الركبة.

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وظهر أرتورو في 30 مباراة مع إنتر هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

لاعب وسط برشلونة السابق انضم إلى إنتر الصيف الماضي بعقد يمتد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث، في صفقة انتقال مجانية.

وعوضا عن الحصول على قيمة للصفقة، سيحصل برشلونة على مبلغ مليون يورو لكن كإضافات مرتبطة بالأداء، ما يعني أن الصفقة مجانية، لكن النادي الإسباني قد يحصل على دفعات مادية مرتبطة بأداء ومشاركات النجم التشيلي.

وانضم فيدال إلى إنتر ميلان بطلب من المدرب أنطونيو كونتي الذي درّبه من قبل في يوفنتوس.

فيدال (33 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

وشارك فيدال في 96 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها 11 هدفا، وصنع 10 أهداف.

وسبق لـ فيدال اللعب لـ كولو كولو في تشيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا من بوابة باير ليفركوزن.

وقضى فيدال فترة ناجحة مع يوفنتوس بين 2011 و2015، ثم رحل ليواصل النجاحات بقميص بايرن ميونيخ.

آرتورو فيدال إنتر
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