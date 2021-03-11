مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: اجتماع الأربعاء يشدد على استمرارية الدوري

شدد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة أن اجتماع اللجنة الثلاثية مع الأندية لبحث مواجهة ضغط المباريات، سيشدد على استمرارية الدوري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "بالتأكيد لا توجد نية لإلغاء الدوري أو اختصاره أو شيء من هذا القبيل".

وأردف "الاجتماع سيشدد على استمرارية الدوري".

وأوضح "نتائج الأهلي والزمالك المتذبذبة في إفريقيا، ترجع للإرهاق، الناتج عن تلاحم الموسمين اللذين شهدا مشاركات محلية وإفريقية وعالمية عديدة".

وأكمل "يهمنا مسيرة الأهلي والزمالك وبيراميدز في إفريقيا".

واستدرك "إرهاق الأندية، يؤثر بشكل مباشر على المنتخبين الأول والأولمبي، وهما ركيزة عملنا".

وشدد "تلك الأندية لا تمثل نفسها فقط، بل تمثل مصر".

وأوضح "خلال الاجتماع، سنستمع لاقتراحات الأندية بشأن مواجهة ضغط المباريات، ولن نقترح شيئا".

وأتم "إذا خرجت الأندية باقتراحات ممكنة التنفيذ لمواجهة تلك المشكلة سنطبقها".

ودعا اتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز، لاجتماع ظهر الأربعاء المقبل، "لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية والتي ظهر على أداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية."، بحسب بيان رسمي من اتحاد الكرة.

وقال اتحاد الكرة "والاتحاد المصري إذ يدعو الأندية لهذا الاجتماع يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار".

وأردف "في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري".

وشدد "ونظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية ، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها".