ناجلزمان: هدف صلاح الرائع يوضح قوة ليفربول

تحدث يوليان ناجلزمان المدير الفني للايبزيج عن الهدف الذي سجله محمد صلاح مهاجم ليفربول في شباك فريقه حين أراد أن يبرز قوة منافسه الإنجليزي.

وسجل النجم المصري هدف فريقه الأول في مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز 2-0، ليكرر فوز لقاء الذهاب ويتأهل لربع النهائي.

وقال ناجيلسمان للصحفيين: "أعتقد أننا كنا نستحق الإقصاء، ويرجع ذلك إلى مباراة الإياب تحديدا".

وأضاف "لم يكن ليفربول يمارس الكثير من الضغط، لقد كانوا ينتظرون وتركوا لنا الاستحواذ".

وتابع مدرب لايبزيج "كنا بطيئين جدًا في اتخاذ الإجراءات، كنا فقط نملك الكرة، ولكن لم نكن نشيطين بما يكفي".

وأكمل "يمكنك أن ترى مدى الجودة التي يتمتع بها ليفربول في الهدف الرائع الذي سجله صلاح بعد تمريرة ديوجو جوتا".

واستمر "الهدف الثاني أنهى المباراة عمليا، نحن لا نحب الخسارة ولكن في بعض الأحيان يجب أن تعترف بأن المنافس كان أفضل".

وواصل ناجلزمان "ما يفعله صلاح وساديو ماني مع ليفربول فريد من نوعه".

وأتم المدرب الشاب "ليفربول يستحق التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بجدارة".

ليفربول بطل دوري الأبطال في 2019 التحق بفرق بروسيا دورتموند وبورتو وباريس سان جيرمان في ربع النهائي.











ويستعد ليفربول لملاقاة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم، إلى 25 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة، و3 في كأس إنجلترا، و5 في دوري أبطال أوروبا.