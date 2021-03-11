محاميه: لا علاقة لـ عباس بأية تعاقدات في الزمالك وأوقف كل إجراءات تنفيذ الأحكام لصالحه

أصدر كمال شعيب، محامي ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، بيانا أكد فيه أنه لا علاقة له بأية تعاقدات تخص الزمالك.

وقال شعيب في بيان صحفي: عباس ليس له أي علاقة بأية تعاقدات مع مدربين أو لاعبين بنادي الزمالك حاليا".

وأردف "عباس يدعم استقرار النادي، وآثر على نفسه الابتعاد عما يجري داخل النادي حاليا".

وأردف "كذلك وحرصا منه على استقرار هذا الكيان العظيم قد وجه بوقف كافة إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بمستحقاته المالية".

وأتم "عباس عاشق لهذا الكيان العظيم ولن ينسي يوما من خذل أو خان هذا الكيان ولن يدخر أي جهد أو دعم للنادي الذى يعشقه كمشجع من مشجعي الدرجة الثالثة كما يصف نفسه دائما".

وتولى عباس رئاسة الزمالك بين أعوام 2010 و2014.