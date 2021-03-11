بوكيتينو: فكرنا كثيرا في التأهل خلال الشوط الأول

الخميس، 11 مارس 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

أوضح ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي أن "فريقه فكر كثيرا في التأهل".

وتفوق باريس سان جيرمان على برشلونة بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، بعدما انتهت مباراة الإياب بهدف لكل فريق في ملعب حديقة الأمراء.

وقال بوكيتينو لقناة "RMC Sport": "لقد عانينا في الشوط الأول. كافحنا للحصول على أول تمريرة بعيدا عن مرمانا. من الناحية النفسية، كان شكلا من أشكال الاختبار. فهمت هنا أننا نتحدث كثيرا عن الماضي، عن علم النفس".

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وأضاف الأرجنتيني "أعتقد أننا تعاملنا بشكل جيد بين الشوطين. في الشوط الثاني، أظهرنا جانبا آخر من أنفسنا وكنا أكثر قدرة على المنافسة".

وأردف "ما هو واضح هو أننا في الشوط الأول فكرنا في الأشياء أكثر من اللازم. راهننا وفكرنا كثيرا ولم نفكر في اللعب. لقد فكرنا كثيرا في هذا التأهل".

وأتم "هذا ما قلته لهم، أن يفكروا في المباراة وأن ينسوا التأثيرات السلبية. أنا سعيد لأننا غيرنا الأمور الآن، فقد تأهلنا لدور ربع النهائي".

باريس تفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 5-2 على البلاوجرانا.

افتتح كيليان مبابي أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأدرك ميسي التعادل بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

وشهدت المباراة إهدار ميسي لركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما تصدى لها حارس سان جيرمان كيلور نافاس وارتطمت الكرة في العارضة بعد ذلك.

وودع برشلونة البطولة من دور الـ16 لأول مرة منذ موسم 2006-2007.

فيما تأهل سان جيرمان لربع النهائي للموسم الثاني على التوالي.

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