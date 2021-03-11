"الملك كازو" يكسر رقمه القياسي السابق في الدوري الياباني

كسر كازويوشي ميورا مهاجم يوكوهاما رقمه القياسي المُسجل باسمه في الدوري الياباني.

كازويوشي ميورا النادي :

المهاجم المخضرم أصبح أكبر لاعب يشارك في الدوري الياباني بعمر 54 عاما و12 يوما عندما شارك أمس أمام أوروا ريد دياموندز والتي خسرها فريقه بنتيجة 2-0 في ثالث جولات الدوري الياباني.

وشارك ميورا والمُلقب بـ "الملك كازو" في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، وكسر رقمه القياسي الذي حققه في ديسمبر الماضي.

ويخوض كازويوشي موسمه الـ 36 في مسيرته الاحترافية منذ أن بدأ مشواره الكروي في البرازيل في ثمانينيات القرن الماضي.

وكان ميورا قد غاب عن قائمة يوكوهاما في 27 فبراير الماضي –بعد يوم من إتمامه عامه الـ 54- عن افتتاح مشوار الفريق في الدوري الياباني في المباراة التي خسرها فريقه أمام هوكايدو بنتيجة 5-1.

لاحقا قال ميورا: "لا أستطيع انتظار المشاركة"، ليظهر بعد أيام قليلة لأول مرة في الموسم.

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وكان ميورا قد جدد عقده لموسم آخر، إذ يلعب مع يوكوهاما منذ عام 2005، وبتجديد عقده سيستمر مع الفريق للموسم الـ16.

ميورا بدأ اللعب بعمر 19 عاما في 1986 بقميص نادي سانتوس وبالميراس البرازيلي ومثّل جنوى الإيطالي، وارتدى قميص المنتخب الياباني في 89 مباراة سجل خلالها 55 هدفا دوليا.

وانضم ميورا لصفوف يوكوهاما عام 2005، وفي مارس 2017 أصبح أكبر لاعب يخوض مباراة احترافية في التاريخ بعمر 50 عاما و7 أيام متخطيا رقم سير ستانلي ماتيوس مع ستوك سيتي الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن فريق يوكوهاما يضم في صفوفه أيضا لاعب الوسط المخضرم شونسوكي ناكامورا البالغ 42 عاما والذي سبق له اللعب بقميص سيلتك الأسكتلندي.