فابينيو وهالاند ونافاس يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في جولة دوري الأبطال

الخميس، 11 مارس 2021 - 13:14

كتب : FilGoal

لوجو كأس دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج

ينافس فابينيو لاعب وسط ليفربول على جائزة أفضل لاعب في جولة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فابينيو الذي حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد لاييزيج عاد للعب في وسط الملعب، بعدما لعب في قلب الدفاع طوال الأشهر الأخيرة بسبب الإصابات التي ضربت الريدز هذا الموسم.

ويتنافس الدولي البرازيلي على الجائزة مع كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان الذي تصدى لركلة جزاء من ليونيل ميسي نجم برشلونة بالمباراة التي انتهت بعبور الفريق الباريسي لربع النهائي.

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وإيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الذي أحرز هدفين في شباك إشبيلية باللقاء الذي انتهى بعبور الفريق الألماني لدور الـ8.

سيرجيو أوليفيرا لاعب بورتو ينافس أيضا على الجائزة بعد قيادة فريقه لعبور عقبة يوفنتوس.

وتقام المباريات الـ4 المتبقية من إياب دور الـ16 يومي 16 و17 مارس.

ليفربول فابينيو إيرلنج هالاند كيلور نافاس سيرجيو أوليفيرا
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