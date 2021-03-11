5 أرقام تجيب: هل قدم الأهلي أسوأ مبارياته هجوميا في الدوري ضد الإسماعيلي

الخميس، 11 مارس 2021 - 13:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - أفشة

رغم الفوز 2-0 على الإسماعيلي في الدوري، خرج قطاع كبير من جماهير الأهلي منتقدا لأداء الفريق في المباراة.

بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لم يكن معجبا بأداء الفريق في الشوط الأول حيث قال: "لا يوجد سر في تحسن الأداء في الشوط الثاني، الأداء لم يكن جيدا في الشوط الأول والتغييرات ساعدت في تطوير الأداء مثلما حدث أمام فيتا التبديلات هي التي سجلت الأهداف".

رقميا، تشير 5 إحصائيات إلى أن مباراة الإسماعيلي هي أسوأ مباراة للأهلي في الدوري خاصة من الناحية الهجومية.

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الأرقام من كورة ستاتس

الأهلي الأهلي،الإسماعيلي في الدوري
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