كلوب: التتويج بدوري الأبطال؟ مؤشرات موسم ليفربول لا تدل على ذلك ولكن

يظن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مؤشرات موسم فريقه الحالي لا تدل على إمكانية التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ليفربول كرر فوزه 2-0 على لايبزيج في إياب دور الـ16 وتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، في ظل المعاناة التي يلاقيها في الدوري الإنجليزي، إذ تقهقر إلى المركز الثامن.

عما إذا كان ليفربول يستهدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، قال كلوب: "نوعا ما، ولكن ليس لأن السبب الوحيد الذي يجعلك تلعب في هذه المسابقة هو أنك تريد الفوز بها".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن نعلم حتى الآن أن هذا ليس موسما يبدو أننا سنفوز فيه بدوري أبطال أوروبا في النهاية، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد الذهاب بعيدًا قدر الإمكان في أدوار المسابقة".

وتابع المدرب الألماني "انظر إلى ما هو ممكن بالنسبة لنا. الآن علينا أن ننتظر القرعة".

وشدد "ستكون مباريات صعبة للغاية أيا كان المنافس الذي نواجه، لكننا لا نفكر في كل ذلك حاليا. نحن نفكر في مواجهة ولفرهامبتون".

وأكمل "علينا أن ننتظر قليلاً، ثم سنعرف من هو خصمنا في ربع النهائي، بعدها سنستعد له ثم سنرى إلى أي مدى سنتقدم في البطولة".

ويعتقد كلوب أن ليفربول يمكنه أن يكون منافسا خطيرا على لقب دوري الأبطال، بسبب فقدان الأمل في التتويج بالبطولات المحلية هذا الموسم.

وعلق على ذلك قائلا "بالطبع يمكن أن نكون كذلك، في دوري الأبطال، كان لدينا نوع من الزخم خلال الموسم عكس ما يحدث معنا في الدوري".















ليفربول بطل دوري الأبطال في 2019 التحق بفرق بروسيا دورتموند وبورتو وباريس سان جيرمان في ربع النهائي.