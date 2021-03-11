نافاس: من الصعب التصدي لركلات جزاء خاصة أمام ميسي.. وإهداء إلى زميلي

الخميس، 11 مارس 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي وكيلور نافاس - باريس سان جيرمان وبرشلونة

أبدى كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان سعادته بالتصدي لركلة جزاء ليونيل ميسي والتي ساهمت بتأهل الفريق الفرنسي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق نافاس أمام ليونيل ميسي وتصدى لركلة جزاء في نهاية الشوط الأول كادت أن تغير سير المباراة لو أودعها الأرجنتيني في الشباك.

وقال الحارس الكوستاريكي لقناة "RMC Sport": "أنا سعيد، كانت مباراة صعبة".

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وأضاف "من الصعب دائما التصدي لركلات جزاء، خاصة أمام ليونيل ميسي، لكن أشكر الله لأنني كنت في كامل تركيزي وقدمت كل ما لدي".

وأهدى نافاس تصديه لركلة الجزاء إلى زميله سيرخيو ريكو والذي يمر بأوقاتا صعبة بعد وفاة والده: "هو وعائلته يمرون بأوقات عصيبة".

وأتم "لدينا الحافز للاستمرار، وإذا أردنا المواصلة لتحقيق أهدافنا علينا أن نواصل على نفس النهج".

باريس تفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 5-2 على البلاوجرانا.

افتتح كيليان مبابي أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأدرك ميسي التعادل بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

وشهدت المباراة إهدار ميسي لركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما تصدى لها حارس سان جيرمان كيلور نافاس وارتطمت الكرة في العارضة بعد ذلك.

وودع برشلونة البطولة من دور الـ16 لأول مرة منذ موسم 2006-2007.

فيما تأهل سان جيرمان لربع النهائي للموسم الثاني على التوالي.

كيلور نافاس برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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