السعودية تستضيف مباريات 3 مجموعات لـ دوري أبطال آسيا 2021

الخميس، 11 مارس 2021 - 12:00

كتب : FilGoal

دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدول المستضيفة لمواجهات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 40 ناديا لأول مرة في دور المجموعات إذ قُسمت على 10 مجموعات –بواقع 5 مجموعات للشرق و5 للغرب- كل مجموعة تضم 4 فرق.

ويتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة إلى أحسن 6 فرق احتلت المركز الثاني إلى دور الـ 16 والذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية.

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وتستضيف السعودية مباريات المجموعات، 1 و3 و4، فيما تستضيف الإمارات مباريات المجموعة الثانية والهند مباريات المجموعة الخامسة.

وتقام مباريات مجموعات غرب آسيا (المنطقة العربية) بين 14 و30 أبريل المقبل، إذ سيخوض كل فريق 6 مباريات في دور المجموعات.

أما في منطقة شرق آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل منافسات دور المجموعات الذي كان مقررا في الفترة من 21 أبريل إلى 7 مايو، إلى شهري يونيو ويوليو 2021، أخذا بعين الاعتبار قيود السفر الحالية وتحديات الحظر التي تفرضها فيروس كورونا.

وسوف تستضيف تايلاند منافسات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة، في حين سيتم لاحقا تحديد مستضيف المجموعتين الثامنة والعاشرة.

وحقق أولسان هيواندي الكوري الجنوبي لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا 2020.

دوري أبطال آسيا السعودية
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