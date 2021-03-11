كومان: ميسي شاهد على تحسن الفريق أكثر.. ونودع بشعور جيد عن أنفسنا

توقع رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة بقاء القائد ليونيل ميسي مع الفريق، وأشاد بأداء الفريق رغم التوديع المبكر لدوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي

برشلونة خسر في مجموع المباراتين بنتيجة 5-2 أمام وصيف النسخة الماضية وودع دوري الأبطال من ثمن النهائي.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في المجمل، ميسي شاهد على تحسن الفريق أكثر وأكثر، مع التغييرات التي أجريناها وجلب اللاعبين الشباب، ميسي ليس لديه شك في مستقبله مع الفريق".

وأضاف الهولندي "ودعنا المسابقة لكننا نرحل بشعور جيد عن أنفسنا".

وأكمل "حظينا بالفرص التي صعبّت الأمور على الخصم، لعبنا شوط أول رائع بأداء كبير، نستحق أكثر على الأقل التقدم 2-1 في الشوط الأول، كان هذا سيصنع الفارق".

وردا على غياب ميسي عن ربع النهائي لأول مرة منذ 2004-05 رفقة كريستيانو رونالدو، أجاب كومان: "لا أعرف إذا كان ليو سوف يشعر بالضيق".

وتابع "إنه عار لأنه ثنائي كبير، وعليك قبول توديعهما المبكر، بالنسبة لمستقبل ميسي الأمر يعود له ليقرر، لا أحد يستطيع مساعدته".

وتطرق للحديث عن فرص الفريق المهدرة وهل يحتاج برشلونة لرأس حربة: "هذا صحيح، ليس طبيعيا أن تصنع كل تلك الفرص أمام فريق قوي، خاطرنا ودافعنا رجل ضد رجل، واعتقد أن اللعب دون كرة كان رائعا".

وأتم "نحتاج لأن نكون أكثر حسما، هذا الفارق بيننا وباريس، مع فرص أقل في كامب نو سجلوا أهدافا أكثر".

برشلونة الموسم الجاري وصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا وسيلتقي أتليتك بلباو.

ولا زالت حظوظ الفريق الكتالوني متوفرة في حصد لقب الدوري الإسباني في ظل المنافسة مع قطبي مدريد.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدربد المتصدر.