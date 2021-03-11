تشكيل الزمالك المتوقع – الجزيري يقود الهجوم ضد كليوباترا.. وجمعة أساسي

الخميس، 11 مارس 2021 - 11:31

كتب : إبراهيم رمضان

الترجي - الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

من المتوقع أن يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك، في مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة 15 من الدوري مساء اليوم الخميس.

وكان حميد أحداد قد قاد هجوم الفريق في الخسارة 3-1 أمام الترجي التونسي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

وكذلك، من الأقرب أن يحصل عبد الله جمعة على مركز الظهير الأيسر، عوضا عن أحمد فتوح.

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وبالتالي، يصبح تشكيل الزمالك المتوقع..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ 30 نقطة من 13 مباراة، أما كليوباترا فيحل ثامنا بـ 21 نقطة من 14 مباراة.

الزمالك في الدوري سيراميكا كليوباترا
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