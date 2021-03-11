مواعيد مباريات الخميس 11 مارس 2021.. الزمالك ضد سيراميكا وقمم الدوري الأوروبي

الخميس، 11 مارس 2021 - 10:40

كتب : FilGoal

الزمالك - وادي دجلة

تتواصل مواجهات الدوري المصري، وقمم في الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الخميس من هنا.

يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري في تمام السابعة والنصف وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

وفي الدوري الأوروبي سنكون على موعد مع مواجهات نارية، الأولى تجمع مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق وتذاع على "بي إن بريميوم 1".

وفي العاشرة مساءً وفي نفس المسابقة لقاء مصري، بين أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس ضد محمد النني مهاجم أرسنال ويذاع على "بي إن بريميوم 1".

وفي التوقيت ذاته كما يستضيف توتنام ضيفه دينامو زغرب الكرواتي ويذاع على "بي إن بريميوم 2"، وفي يحل شاختار الأوكراني ضيفا على روما الإيطالي وتذاع المباراة على "بي إن بريميوم 3".

ويستضيف أهلي جدة ضيفه النصر في قمة الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الثامنة إلا الربع وتذاع المباراة على قناة السعودية الرياضية 1.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الخميس من هنا.

الزمالك مواعيد المباريات الدوري الأوروبي
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