اتحاد الكرة يدعو الأندية لبحث مواجهة ضغط المباريات

دعا اتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز، لاجتماع ظهر الأربعاء المقبل.

ويأتي الاجتماع "لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية والتي ظهر على أداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية."، بحسب بيان رسمي من اتحاد الكرة.

وقال اتحاد الكرة "والاتحاد المصري إذ يدعو الأندية لهذا الاجتماع يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار".

وأردف "في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري".

وشدد "ونظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية ، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها".