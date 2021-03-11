جريزمان: نافاس منع محاولات برشلونة.. وروح المجموعة تترجم على أرض الملعب

الخميس، 11 مارس 2021 - 00:42

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

يرى أنطوان جريزمان لاعب برشلونة أن كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان تصدى للعديد من الفرص في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وتعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع برشلونة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ليتأهل للدور ربع النهائي بعدما تفوق بنتيجة 4-1 على ملعب كامب نو.

وقال جريزمان في تصريحات نقلتها "beIN sports" عقب المباراة: "كان علينا أن نلعب بقوة منذ الدقيقة الأولى وهذا ما حدث".

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وأضاف "أتيحت لنا العديد من الفرص لكن نافاس تصدى لها".

واستمر "في الشوط الأول حاولنا كثيرا على المرمى ولن نتمكن من استغلال الفرص".

وأكمل "باريس سان جيرمان دافع بشكل جيد في الشوط الثاني ما جعل الأمور أكثر تعقيدا".

وعن نتائج الفريق مؤخرا، قال: "لقد بدأنا في تحقيق الانتصارات ونواصل العمل ولدينا مجموعة جيدة وروح جيدة وهذا ما يترجم على أرض الملعب".

وأتم "ما حدث في مباراة الذهاب (ضد باريس) يعد بالأمر المؤسف".

برشلونة باريس سان جيرمان أنطوان جريزمان
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