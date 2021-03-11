صلاح: إهدار الفرص جزء من كرة القدم.. وليفربول لم يكن محظوظا في الموسم الحالي

الخميس، 11 مارس 2021 - 00:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

"إهدار الفرص جزء من كرة القدم لكن الأهم إنني سجلت هدفا وأن الفريق فاز" هكذا علق محمد صلاح جناح ليفربول على تفوق فريقه مجددا على لايبزيج.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكرر ليفربول انتصاره على لايبزيج بهدفين دون رد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى ربع النهائي بعدما فاز كذلك في الذهاب بذات النتيجة.

وتحدث صلاح لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "نتيجة كبيرة لنا لقد خسرنا عدة مباريات في الدوري الإنجليزي والفريق لم يكن في أفضل شكل له".

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وشدد "لكننا نريد القتال في دوري أبطال أوروبا وكذلك في كل مباريات الدوري المتبقية ولنرى ماذا سيحدث في النهاية".

وعن إيجابيات المباراة قال: "واجهنا فريقا قويا يلعب جيدا وضغطنا عليهم من الأمام وأعتقد أننا لعبنا جيدا وفزنا وهذا هو أهم شيء وأتمنى أن نستمر على ذلك الأمر في الدوري".

اما عن إهداره لفرصة هدف محقق ضد لايبزيج قال: "لقد حققت أرقاما جيدة الموسم الحالي بالطبع أحب زيادتها وتسجيل المزيد من الأهداف، ولكن إهدار الفرص جزء من اللعبة، أهم شيء إنني سجلت هدفا والفريق فاز".

وبسؤاله عن كون دفاع ليفربول بدا مرتاحا في مواجهة لايبزيج أجاب لاعب منتخب مصر "لقد عانينا من إصابات كثيرة في الدفاع بعدم تواجد فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب واضطررنا لإعادة فابينيو من خط الوسط للخلف".

وأردف "لم نكن محظوظين بالإصابات، ونحن نقاتل والأمر صعب لكن الكل يبذل 100% مما لديه ونريد التركيز على كل مباراة بشكل منفرد ولا ننظر للصورة الكبرى حتى لا نضغط أنفسنا".

وأكمل "لو نظرنا للصورة الكبرى سنشعر بالضفط علينا نسيان الضغط والتركيز على لعب كرة القدم".

وعن هل خاض ليفربول المباراة بعقلية مختلفة لأنها بعيدة عن الدوري الإنجليزي رد صلاح "في الدوري بإمكان الجميع رؤية صعوبة الأمر بالنسبة لنا ونحن لم نكن نريد حدوث ذلك".

وواصل "في السنوات الأخيرة كنا نفوز ونحلق بعيدا، ولكن الموسم الحالي لم نكن محظوظين بكثرة الإصابات في الدفاع وفي خط الوسط وأحيانا لم نكن نجد لاعبين لإكمال القائمة، الآن معنا قلبي دفاع وأتمنى أن نواصل الفوز".

وسجل صلاح خلال الموسم الجاري 25 هدفا وصنع أربعة في 39 مباراة خاضها مع ليفربول في كل البطولات.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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