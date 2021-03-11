ماركينيوس: برشلونة فريق ممتاز.. لم نتوقع أن تكون المباراة سهلة

الخميس، 11 مارس 2021 - 00:23

كتب : FilGoal

ماركينيوس

يرى ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان أن مباراته فريقه ضد برشلونة كانت صعبة مشيرا إلى أن الفريق نجح في هدفه وتأهل للدور ربع النهائي.

وتعادل باريس سان جيرمان مع برشلونة 1-1 في إياب دور الـ16 ليتأهل لربع النهائي بعدما فاز 4-1 في مباراة الذهاب في كامب نو.

وقال ماركينيوس بعد المباراة في تصريحات نقلتها "beIN sports": "الشوط الأول كان صعبا وقاموا بتغيير طريقة اللعب ولم نضغط عليهم بشكل مبكر".

وواصل "عدم اختيارنا للتوقيت الصحيح للضغط عليهم سمح لهم بتهديد مرمانا".

وأضاف "الشوط الأول كان أسوأ (من الشوط الثاني) لكننا حافظنا على النتيجة".

وشدد "لعبنا ضد فريق ممتاز ولم نكن نتوقع أن تكون المباراة سهلة بسبب نتيجة الذهاب".

واستمر "في الشوط الثاني كان يجب علينا الحفاظ على النتيجة وهو ما حدث".

وأتم "هناك العديد من الأمور التي تحدث في كرة القدم لكننا نجحنا في التأهل".

باريس سان جيرمان برشلونة ماركينيوس
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